Şehit Pilot Yüzbaşı Bal'ın babaevi Türk bayrakları ile donatıldı (2)

2 AY ÖNCE ORDUYA DÖNDÜ

İzmir'de, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan sabah saatlerinde havalandıktan kısa sonra düşen SF-260D askeri eğitim uçağında şehit olan Yüzbaşı Yunus Bal'ın (37) liseyi Yenişehir’de bitirdikten sonra Hava Harp Okulu’ndan pilot olarak mezun olduğu, göreve Malatya’da başladığı, daha sonra İzmir'de görevini sürdürdüğü belirtildi. Şehit Yüzbaşı Bal’ın, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi sağlık sorunu gerekçesiyle görevinden istifa edip, özel sektöre geçtiği, bir hava yolu şirketinde pilot olarak çalışmaya başladığı ve 2 ay önce de pilot açığı nedeniyle askeriyeye dönüş yaptığı bildirildi.

Şehit Yüzbaşı Bal'ın hem okul arkadaşı hem de kendisi gibi pilot olan eşi Tuğba Bal ile 2007 yılında evlendiği ve 5 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi. 6 aylık hamile olduğu da belirtilen Tuğba Bal’ın pilotluktan ayrılıp, fizik öğretmenliği yapmaya başladığı, İzmir’deki öğretmenlik görevine ise yeni atandığı öğrenildi.

​Şehit Yüzbaşı'nın Yenişehirli annesi Cevriye Bal ile babası İsa Bal’ın ilçede mobilyacılık yaptıktan sonra emekliye ayrıldığı belirtildi. Dal ailesinin 4 çocuğundan biri olan şehit Yüzbaşı Yunus Dal, yarın Yenişehir ilçesi Hatuniye Camii’nde, öğle vakti düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.



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