Şehit Pilot Üsteğmen, Nevşehir'den uğurlandı

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali İlhami Aktaş, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgerneral Ercan Teke, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Nevşehir Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şehit Yasin Boy'un eşi Çağla Boy, oğlu ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında askeri nakliye uçağına konuldu. Ardından askeri uçak, Adana'ya gitti.

Şehit pilotun cenazesinin, Adana'daki birliğinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'den gelen kaza kırım ekibinin kazayla ilgili incelemelerini sürdüreceği belirtildi.



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