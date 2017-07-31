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Şehit Ömer Halisdemir'in babası Sivas'ta (2)

OĞLUNUN ADI YAZILI TABLO HEDİYE EDİLDİ Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir Valilik ziyaretinin ardından Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı da makamında ziyaret etti. Makamında şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i...

Şehit Ömer Halisdemir'in babası Sivas'ta (2)

OĞLUNUN ADI YAZILI TABLO HEDİYE EDİLDİ
Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir Valilik ziyaretinin ardından Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı da makamında ziyaret etti. Makamında şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i kabul eden Başkan Aydın, "Bir Halisdemir şehit olur, bin Halisdemir dünyaya gelir. 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli dönüm noktalarından birisi kahraman Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kendini feda ederek darbeye dur deyişidir. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır, sizlere minnettarız" ifadesini belirtti. Şehit Ömer Halisdemir’in anısını yaşatacak ya bir müze ya da bir park oluşturmak istediklerini dile getiren Başkan Aydın, Hasan Hüseyin Halisdemir'e belediyenin hazırladığı oğlunun adının ay yıldız şeklinde işlendiği bakır rölyef tabloyu hediye etti.

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