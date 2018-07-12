Şehit Ömer Halisdemir için 370 kilometre pedal çevirecek

YOZGAT'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve bisiklet sporcusu Yasin Karadavut, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını ziyaret etmek için 370 kilometre pedal çevirecek.

15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına dün Yozgat Şehitliği'nden yola çıkan Karadavut, bugün Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Murat Gürbüz tarafından Sorgun’da karşılanarak misafir edildi. Karadavut'u bugün Sorgun Kaymakamlığı binasında önünde düzenlenen uğurlama törenine Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tuncer katıldı. Sorgun Kaymakamı Altınpınar, bu ülkede Ömer Halisdemir gibi kahramanların bitmediğini belirterek, "Türkiye, genciyle yaşlısıyla kadınıyla vatanına milletine sahip çıkan bir ülkedir. Dostlar da düşmanlarda bunu iyi bilsinler" dedi.

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine 370 kilometre pedal çevireceğini belirten Yasin Karadavut ise yaptığı açıklamada, "Onlar, bizler için bu memleket için canlarını, kanlarını, sevdiklerini terk ederek feda ettiler. Biz de onlar için terimizi dökeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Genç nesillerimize aktaracağız. Amacımız ezanımızı göklerde inletmek, bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktır" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Hasan Görer’in yaptığı duanın ardından Karadavut, Niğde'ye uğurlandı.



FOTOĞRAFLI