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Şehit olan babalarının madalyalarını aldılar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'da, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' alan şehit yakını ve gazi 5 kişi için tören düzenlendi. Törende, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur'un anısına hazırlanan beratı, 4 yaşındaki oğlu Demir...

Şehit olan babalarının madalyalarını aldılar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'da, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' alan şehit yakını ve gazi 5 kişi için tören düzenlendi. Törende, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur'un anısına hazırlanan beratı, 4 yaşındaki oğlu Demir Alp Cesur'a, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın anısına hazırlanan beratı ise 6 yaşındaki kızı Melek'e takdim edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'nun teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Muğla'daki 3 şehit yakını ve 2 gazi adına hazırlanan 'Devlet Övünç Madalyaları ve Beratı' törenle verildi. Menteşe ilçe merkezindeki otelde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmayacak ve emanetleri sonsuza kadar yaşatılacaktır. Şehit yakınlarımız ile gazilerimize devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Konuşmaların ardından Vali Civelek tarafından Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur'un anısına 4 yaşındaki oğlu Demir Alp'e, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın anısına 6 yaşındaki kızı Melek'e ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk anısına babası Ali Cantürk'e, Gazi Uzman Çavuş Ümit Ünlü ile Gazi Jandarma Komando Uzman Çavuş Erkan Hüdaverdi'ye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi.

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