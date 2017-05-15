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Şehit oğullarının mezarını taşımak için dilekçe verdiler

KAYSERİ’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan ve babasının doğduğu Sinop'ta törenle toprağa verilen komando er 22 yaşındaki Kenan Döngel’in ailesi,...

Şehit oğullarının mezarını taşımak için dilekçe verdiler
KAYSERİ’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan ve babasının doğduğu Sinop'ta törenle toprağa verilen komando er 22 yaşındaki Kenan Döngel’in ailesi, oturdukları Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne taşınması için başvuruda bulundu.
Ereğli Kars Kafkas Folklor Derneği yönetim kurulu üyeleri, geçen yıl 17 Aralık'ta Kayseri'de terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Kenan Döngel'in annesi Şehime Döngel'i ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı. Dernek üyelerine teşekkür eden Şehime Döngel, sohbet sırasında oğlunu eşinin memleketi Sinop'un Erfelek İlçesi Akçasöğüt Köyü'nde toprağa verdiklerini hatırlatarak, "Biz oğlumun cenazesinin buraya alınmasını istiyoruz. Bunun için 33 gün önce dilekçemizi verdik. Evrakları verdik. Eşim de arada kalıyor. Dede 'Ben vermem' diyor. 'O zaman göndermeseydiniz' diyor. Ama eşimin işi burada. Emekliliğine 15 sene var. Oraya sadece bayramlarda gidiyoruz. Bizi bağlayan bir şey yok. Orada bir evimiz var. Başka bir şey yok. Büyükler de yaşlanınca yanımıza gelecek. Akşam sabah olmuyor. Mezarı yok. Cansız hayali mezarı Ereğli'de yatıyor. Çok zor. Ben yakınımda olmasını istiyorum" dedi.
Ereğli'de sac farikasında çalışan baba Özcan Döngel de "Böyle bir düşüncemiz var. Ancak babamlarla aramızda bir münakaşa var. Bir irtibata geçemiyoruz. Onlar Sinop'ta kalmasını istiyorlar. Biz de buraya almak istiyoruz. Hanım buraya istiyor. Onlar da 'Kimin toprağından kimi alıyorsun?' diyorlar. İlk başta onu düşünemedik. Sağlıklı düşünemedik. Bizim Kayseri'ye gitmemiz işi karıştırdı. O zaman oraya defnettik. Bakalım biz resmi girişimlerimizi yaptık" diye konuştu.

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