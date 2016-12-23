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Şehit oğullarını, mavi beresini takarak uğurladılar

Edip TEKİN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna...

Şehit oğullarını, mavi beresini takarak uğurladılar

Edip TEKİN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Bahri ile annesi Fadime Demir, oğullarının mavi beresini, şehidin eşi Fatma Demir ise tören üniformasının şapkasını başlarına takarak cenazede gözyaşı döktü.
Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir için merkez Osmangazi İlçesindeki Mihraplı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Fadime ve babası Bahri Demir, çocuklarının mavi beresini takarken, şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Fatma ise askeri törenlerde takılan şapkayı başına taktı. Fadime ve Bahri Demir çifti ile şehit eşi Fatma Demir, tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Törene katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Cenaze törenine Bakan Müezzinoğlu'nun yanı sıra, milletvekilleri, Vali Yardımcıları Ergun Güngör ve Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ve binlerce kişi katıldı.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesinin omuzlara alınıp ambulansa götürüldüğü sırada şehidin kardeşi Mert Demir, ağabeyinin fotoğrafını öperek, "Ben de buradayım, vatan sağ olsun. Ağabeyimin kanı yerde kalmayacak" diyerek feryat etti.
Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi, daha sonra götürüldüğü Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.

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