Şehit öğretmenin okulunda kütüphane kurulacak

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu anısına açılacak kütüphane için için 11. Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki kitap kumbarasında kitaplar toplanmaya başlandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kocaeli'ne en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz adına kazandırmış olacağız" dedi.

Gebze'de 2 Nisan günü okuldaki odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu için adının verildiği görev yaptığı Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde kütüphane kurulması için 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, kitap kumbarası oluşturuldu. Bugün fuarda düzenlenen törene Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Burada bulunmamızın özel bir amacı var. Şiddete kurban verdiğimiz öğretmenimiz anısına bugün burada kitap kumbarası yapılarak bir kampanya düzenlenmiş durumda. Kütüphane bizden kitaplar sizden dedik. Kütüphaneyi biz, kitapları öğrenciler, meslektaşlarımız sizler toparlamış olacaksınız. Kocaeli'ndeki en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz adına kazandırmış olacağız" dedi.

Ali Yalçın tatsız hadisenin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Bir öğretmen için en acı şey öğrencisi tarafından katledilmek olabilir. Bu tatsız hadise ve öğretmenimizin bu yaşadığı durum hepimizi derinden üzdü ve bütün eğitimciler olarak Türkiye'den on binler yürüdü. Bu anlamda bir duruşu ve irade ortaya koydu. O gün o meydanlarda yürüyenler meslektaşları öğrenciler vatandaşlar ve o gün mülki amirlerde duyarlı bulundular. Bu kitlenin gönlünü almak gönlüne dokunmak için ancak böyle bir şey yapılabilirdi. Sabaha kadar tabelacıları çalıştırarak öğretmenimizin isminin verildiği okula gelen insanları karşılamak çok büyük bir devlet adabıdır. Değerli valimizi, emniyet amirimizi ve duyarlı davrananları alkışlamanızı istiyorum. O ideali yaşaması için çok kıymetli bir adım atıldı. Bugün burada meslektaşlarım, öğrenciler, kitap severler var. Bismillah diyerek başlayalım diyorum" dedikten sonra kitap kumbarasına kitaplar atılmaya başlandı. Kitap fuarının sona ereceği 5 Mayıs günü kitaplar toplanarak okulda kütüphane oluşturulacak.



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