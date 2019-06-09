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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, kabri başında dualarla anıldı

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, () - BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 2'nci yılında Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. İlk...

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, kabri başında dualarla anıldı

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, () - BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 2'nci yılında Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.
İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Etkinliğe katılan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, öğretmenler ve öğrenciler, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ilçe şehitliğindeki mezarını ziyaret etti. Programda, Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi, öğretmenler şehit öğretmen Yalçın'ın mezarına çiçek bıraktı. Anma programında duygulu dolu anlar yaşandı.
'MİNNETLE ANIYORUZ'
Anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, "Hain terör örgütü tarafından şehit edilen Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 2'inci yılında, Şehitlikteki kabri başında rahmet ve minnetle anıyoruz. Senin o güzel hatıran hep yaşayacak, yaşatılacak öğretmenim Tüm Türkiye´de olduğu gibi Osmancık´ta da şehit öğretmenlerimizi unutmuyoruz. Unutmayacağız. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

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