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Şehit oğlunun mezarının başından ayrılmıyor

ADAPAZARI(Sakarya), () - SURİYE El Bab'da Rus uçaklarının kazayla vurması sonucu şehit olan ve dün 10 bin kişinin katılımıyla toprağa verilen 23 yaşındaki sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş, üzerinde asker kıyafeti ile...

Şehit oğlunun mezarının başından ayrılmıyor

ADAPAZARI(Sakarya), () - SURİYE El Bab'da Rus uçaklarının kazayla vurması sonucu şehit olan ve dün 10 bin kişinin katılımıyla toprağa verilen 23 yaşındaki sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş, üzerinde asker kıyafeti ile oğlunun mezarının başından ayrılmayarak, dualar etti.
Fırat Kalkanı operasyonuna katılan tankçı sözleşmeli er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazayla vurması sonucu şehit oldu. Ömer Akkuş'un cenazesi dün Kaynarca Uzakkışla Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye üzerinde asker kıyafeti ile katılan 8 çocuk babası Mahmut Akkuş oğlunun toprağa verildiği ilk günün sabahı evlerine 200 metre uzaklıkta bulunan mezarlıkta oğlunun kırmızı beyaz karanfillerle donatılan mezarına geldi. Oğlunun mezarının ayak ucuna koyduğu sandalyeye oturan üzerinde kamuflaj kaban olan Mahmut Akkuş diğer aile fertleri dua edip mezarlıktan ayrılmalarına rağmen oğlu için dualar etti.
Babanın oğlunun mezarı başındaki fotoğrafı sosyal medyada 'Kelimelerin tükendiği an. Şehidimizin babası Mahmut amcamız oğlunun mezarı başında bir an olsun ayrılmıyor. Söylenecek söz kalmadı' diye paylaşıldı.FOTOĞRAFLI

 

 

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