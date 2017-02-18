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Şehit oğlunun kabanı ile mevlide katıldı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), () - SURİYE El Bab'da Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit olan sözleşmeli tankçı er 23 yaşındaki Ömer Akkuş için okutulan mevlide babası Mahmut Akkuş, oğlunun kamuflaj kabanını giyerek katıldı. 9...

Şehit oğlunun kabanı ile mevlide katıldı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), () - SURİYE El Bab'da Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit olan sözleşmeli tankçı er 23 yaşındaki Ömer Akkuş için okutulan mevlide babası Mahmut Akkuş, oğlunun kamuflaj kabanını giyerek katıldı.
9 Şubat tarihinde Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu sözleşmeli tankçı er Ömer Akkuş şehit olurken, geçen hafta Cumartesi günü memleketi Sakarya'nın Kaynarca İlçesi Uzakkışla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bugün, şehit Ömer Akkuş için Uzakkışla Mahallesi'nde mevlit okutuldu. Mevlide Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, İl Müftüsü İlyas Serenli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Kaynarca Kaymakamı Kemal Şahin, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahmut Akkuş oğlunun kamuflaj kabanını giyerek mevlide katılırken, şehit için dualar edildi.

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