Şehit oğluna babasının adı verildi

Gökhan YALKAK/TORBALI (İzmir), () - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatarlı saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın eşi doğum yaptı ve bebeğe babasının adı verildi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında 16 Nisan günü PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Doğum gününe 4 gün kala şehit olan Harun Şenözüar, memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

VASİYET YERİNE GETİRİLDİ

Şehit Harun Şenözüar'ın operasyona çıkmadan önce karnı burnunda hamile olan eşi Melek Şenözüar'e, "Bu görevde ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı. Vasiyet gibi mesaj duyanları duygulandırmıştı.

Şehidin eşi Melek Şenözüar, Medical Park İzmir Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Şehidin oğluna babası 'Harun'un adı verildi. Doğum sonrası önce şehidin mezarını ziyaret eden ardından evlerine çekilen aile, herhangi bir açıklama yapmadı.

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