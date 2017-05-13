Şehit oğlu Doğan Güneş'in mutluluğuna Türkiye ortak oldu

Mehmet CANDAN- Yasin TİNBEK/İZMİR, () - ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde, 2015 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen Özel Harekat polisi Ahmet Atilla Güneş'in oğlu 9 yaşındaki Doğan Güneş'in İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde düzenlenen sünnet düğününe Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda kişi katıldı. Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen Doğan Güneş, "Beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Babasının cenazesinde çekilen gözü yaşlı fotoğrafla Türkiye'nin hafızasına kazanan Doğan Güneş'in, sünnet töreni Gaziemir'de Festival Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Babasının şehit düşmesiyle ertelenen sünnet düğünü akrabalar arasında yapılması planlanırken, davetiyenin sosyal medyada paylaşılmasıyla İzmir'den ve Türkiye'nin birçok ilinden katılım oldu. Şehit ailesini yalnız bırakmayan vatandaşlar Doğan Güneş'in mutluluğuna ortak oldu.

Oluşturulan konvoy, Güneş Ailesinin evinden yola çıktı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı içerisindeki özel harekat binasının önünden geçti. Daha sonra Gaziemir'e dönen konvoydan inen Doğan Güneş beyaz ata binerek mehter takımı eşliğinde Akçay Caddesi'nden sünnet töreninin yapılacağı salona geldi.

Ğaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ile siyasiler ve çok sayıda polisle vatandaşların katıldığı sünnet töreninde konuşan şehit Ahmet Atilla Güneş'in eşi Sibel Gümüş, "Ben buraya gelen herkesle, tüm Türkiye ile gurur duyuyorum. Babası düğün gününü almıştı. Ancak nasip olmadı, göremedi. Bizim aklımızda 30-40 kişiyle kendi aramızda küçük bir sembolik düğün yapmak vardı. Doğan'a da sünnetlik giydirmeyi düşünüyorduk. Ama Türk halkı bizi yalnız bırakmadı. Mutlu günümüzde yanımızda oldu. Şehit eşi olarak yalnız olmadığımızı anladım. Herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki eşim ve tüm şehitler şahadete ulaştı. Ben buna inanıyorum" dedi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Babasının cenaze törenindeki gözü yaşlı fotoğrafla hafızalara kazınan Doğan Güneş ise, "Beni yalnız bırakmayan sünnetime gelen herkese teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar. Biraz heyecanlıyım ve mutluyum. Sünnet arabasını çok beğendim. Güzel hediyeler aldım" diye konuştu.

Şehidin büyük oğlu Alperan Güneş ise, "Benim sünnetimi babam çok güzel bir şekilde yapmıştı. Çok mutlu olmuştum. Kardeşimi de devlet ve milletimiz yalnız bırakmadı. Mutlu olduğu çok güzel bir sünnet düğünü oldu. Bizi yalnız bırakmayan herekse teşekkür ediyorum. Babamın yokluğunu hissettirmediler" dedi.

OTOSTOP ÇEKEREK GELDİLER

Davetiyenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar sünnet düğününe katıldı. Sinop'tan otostopla geldiğini söyleyen Hüseyin Baynal, "Şehidimiz için üzerimize düşen görevi yapmaya geldik. Sinop'tan otostop çekerek geldim. Türkiye'nin neresinden olursa olsun gelerek sosyal sorumluluk görevimizi yaptık" dedi.

Yine otostopla Eskişehir'den gelen Orkun İriçağıl da, "Mesafelerin önemi yok. Önemli olan bugün kardeşimizin yanında olmak" dedi.

Manisa'dan gelen Erkan Özdemir ise "Akrabam değil ama bugün burada olmak istedim. Şehidimizle ve onun güzel oğluyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Sünnete İzmir'den katılan Vildan Ulusoy ise, "Doğan bizim de oğlumuz. Onun bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Allah vatanımızı ve vatanı için görev yapan herkesi korusun. Bütün partiler AK Partilisi, CHP'lisi MHP'lisi birlik olsun. Birlik olalım" dedi.

Sünnet töreni mevlit ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

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