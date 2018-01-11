Şehit Necmettin öğretmenin babası, oğlunun okulunu ziyaret etti

GÜMÜŞHANE'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce aracı yakılıp, kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okulu ziyaret etti. Baba Yılmaz, ve öğrenciler duygulu anlara yaşadı.

Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mehmet Şengönül’ün daveti üzerine ilçeye gelen Hamit Yıldız, Siverek İlçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki oğlunun ismini taşıyan okulu ziyaret etti. Oğlunun öğretmen arkadaşları ve sendika üyeleri ile birlikte okula giden Yılmaz, öğrencilere sarılıp, alınlarından öptü. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında Hamit Yılmaz, oğlunun öğretmen masasına otururken gözyaşlarına hakim olamadı. Necmettin Yılmaz’ın çocukluğunu anlatıp, öğrencilere nasihatte bulunan Hamit Yılmaz, "Aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki bu ülkenin, bu memleketin bir evladıyız. Necmettin de bu memleketin bir evladı, vatanına, milletine daha güzel hizmet edebilmek için Şanlıurfa'nın ovalarına gelip, evlatlarımıza daha güzel ilimler, daha güzel günler, aydınlık bir yarın hazırlamak için buralara geldi ve ömrü yetmedi buna. Şahadetle taçlandırıldı. Rabbim tüm şehitlerimizin ve evladım Necmettin'i kabul etsin inşallah. Allah peygamber efendimize komşu eylesin inşallah, vatanımız milletimiz sağ olsun. Biz vatan, millet din uğruna savaşıp ölenlerdeniz. Ben evlatlarımı gözlerinden öpüyorum. İyi ki, bu evlatlarımız var, bu vatanın gelip geçici bir üyesiyiz. Bundan sonraki sahipleri bizim değerli evlatlarımızdır. Bu vatan bunlara emanet. Derslerine çok çalışıp vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesiller olarak yetişmelerini rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mehmet Şengönül ise, Necmettin Yılmaz’ın arkadaşları olarak öğrencileri bırakmayacaklarını ve arkadaşlarından devraldıkları bayrağı gururla dalgalandıracaklarını söyledi.