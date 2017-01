Şehit mübaşir gözyaşlarıyla uğurlandı

İZMİR Adliyesi'ne yönelik bombalı araçlı terör saldırısının ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit düşen mübaşir 48 yaşındaki Musa Can, İzmir'de düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit düşen mübaşir Musa Can için Uzundere Cemevi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze töreninde İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli şehit mübaşir Can'ın eşi Mecburiye Can, çocukları İzmir Ticaret Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Büşra Can, Ankara Ufuk Üniversitesi'nde laborantlık eğitimi alan 21 yaşındaki Emine Can, iki yıl önce evlenen 23 yaşındaki Emrah Can taziyeleri cemevi avlusunda kabul etti.Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, AK Parti ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Musa Can'ın tabutu cemevine, polis tören mangasının omuzlarında getirildi. Şehit Can'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan çocukları, üzerine kapanıp gözayşı döktü.Kızı Büşra Can babasının tabutu başında, "Beni uyutmadan uyumazdın. Bak ben uyumuyorum, kalk oradan" dedi. Diğer kızı Emine Can da yakınlarının kendisini tabut başından uzaklaştırmak istemesi üzerine, "Bir daha sarılamayacağım. Bırakın. Koca adamı buraya sığdırdılar" diyerek feryat etti. İki kızı tabutun üzerine kendi montlarını örttü.Cenaze namazını Uzundere Cemevi dedesi kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından teröre lanet okundu, "Kahrolsun PKK' sesleri yükseldi, birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Cenaze namazından sonra şehit Musa Can'ın tabutunu bir süre yakınları omuzlarında taşıdı. Daha sonra polis tören mangası cenazeyi teslim aldı. Cenaze, Uzundere'ki kabristanda toprağa verildi.FOTOĞRAF