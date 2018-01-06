Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inen JAK timi, varış noktasında hazırlanan 'Sarıkamış 103'üncü yılı' yazısını meşaleler ile yaktı. Anma etkinliğine gelen bakanlar ve vatandaşlar yanan ateş önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI