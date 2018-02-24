Şehit Mehmetçikler için zeytin fidanı diktiler

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen 2 askerin anısına zeytin fidanı dikildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Başkan Türe, dikilen fidanlara 10 gün ara ile şehit düşen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ve Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un isimlerini vereceklerini söyledi. Etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçikler için dualar okundu.

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