Şehit korucu için tören düzenlendi

Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, () - BİTLİS’in Sehi Ormanları bölgesinde dün yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 43 yaşındaki 8 çocuk babası güvenlik korucusu Çetin Karabulut için tören düzenlendi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali Yardımları Kamil Güzel ve Murat Kütük, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.​

Şehit Karabulut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, arkadaşlarının omuzunda bir süre taşındıktan sonra tören alanına getirildi. Burada öz geçmişi okunan şehit korucu Karabulut için saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, bütün insanlığın tarihin en kritik döneminden geçtiğini söyledi.

VALİ: İSLAM ALEMİ YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Emperyalist ülkelerin büyük oyunlar oynadığını ve insanları kandırdığını ifade eden Vali Çınar, şöyle konuştu:

"Artık bu iş bitti. İslam alemi uyandı, milletimiz milli benliğine ve kendi kimliğine dönmeye başladı. Bu rahatsızlıklar ve saldırılar da arttı. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Allah'ın izni ve yardımıyla İslam alemi yeniden ayağa kalkacak. Bu kalkış, dimdik ayakta duran, tek İslam ülkesi olan, bütün dünyanın mazlumlarına elini uzatan, dertlerine derman olmak için çırpınan ve yetişen Türkiye sayesinde olacak. Dimdik ayaktayız. Elbetteki acımız büyük şehitler veriyoruz, üzülüyoruz ama bu bizim ve şehit aileleri için büyük bir onur. Bir ömür boyunca övünebilecekleri bir kahramanlık."

Tören alanında tabuta sarılarak Kürtçe ağıtlar yakan şehidin yakınlarını, askeri personel ve korucular teselli etti. Program İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kılması ve dua etmesiyle sona erdi. Şehit Karabulut'un cenazesi, 8 Ağustos Mahallesi'ndeki Kadiri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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