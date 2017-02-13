Şehit kızından yürek yakan paylaşım: 'Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne, sesim sana ulaşır diye'

DENİZLİ'de bugün düzenlenen törenle toprağa verilen şehit Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün üç kızından Miraç Güngör'ün babasının ardından sosyal medyada duygularını dile getirdiği paylaşım, yürekleri dağladı.Şehit uzman çavuşun büyük kızı Miraç Güngör, babasının dün Çardak Havalimanı'nda al bayrağa sarılı tabutunun askerler tarafından taşındığı fotoğrafı da ekleyerek yaptığı paylaşımında, "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum. Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Sanki her şey bir kabustan ibaret, senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı" ifadelerini kullandı.Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda El Bab'da çıkan çatışmalarda şehit düşen Denizlili piyade uzman çavuş Emin Güngör, bugün Acıpayam'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. 40 yaşındaki şehit uzman çavuşun üç kızından en büyüğü olan lise öğrencisi Miraç Güngör, babasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Facebook sayfasında babasına seslenen 15 yaşındaki Miraç Güngör, onun Çardak Havalimanı'na getirilirken Türk bayrağına sarılı askerlerin omuzlarındaki fotoğrafına da yer verdi. Miraç Güngör, sosyal medyada gözyaşı döktüren duygularını paylaştı.NİYE BU KADAR ERKEN?Paylaşımına, "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum" cümlesiyle başlayan Miraç Güngör, "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum. Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, bir asker ol da göğsümü gere gere 'Benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada 'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim anlatamam. Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret, senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı. Niye bu kadar erken, isyan etmek istemiyorum ama ülkede bu kadar şerefsiz varken, niye sen? Benim artık koşulsuz şartsız güvenebilceğim bi erkek yok hayatımda. Ya da kapı gibi babam var bana bişey olmaz diyemiyeceğim" dedi.AÇMAYACAĞINI BİLDİĞİM TELEFONUNU ARADIMBabasına son kez sarılmak ve öpmek istediğini de dile getiren lise öğrencisi Miraç, "O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek istiyorum Yarın göröceğim yüzünde bir şey yokmuş öyle diyorlar. Baba çok mu yandı canın, çok mu can çekiştin? Dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor. Sanki yine arıycam yeni paylaştığım fotoğrafa laf edeceksin, yaptığım makyaja, giydiğim kıyafete huysuzlanacaksın. Yine telefonla çok oynamama kızacaksın. Baba umarım kalbini kıran bir söz söylememişimdir. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum. O kağıdı mezarına mı bıraksam yoksa ben de mi kalsa bilmiyorum. Hayalim gelince boynuna atlayıp vermekti. Olmadı. Ve hakkını yiyenlerin vicdanını rahatlatmak için yapmacık üzüntüleri ayrı bir olay. Bunun öbür dünyası var baba üzme kendini" diye yazdı.Şehit babasına son kez seslenen Miraç Güngör, paylaşımını, "Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne belki sesim sana ulaşır diye. Biricik kızın" cümleleriyle tamamladı.FOTOĞRAF