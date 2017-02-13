Şehit kızından yürek yakan paylaşım: 'Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne, sesim sana ulaşır diye' (2)

ŞEHİDİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Fırat Kalkanı Harekatında Suriye'nin En Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 40 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak kırsal Güney Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin karşıladığı Türk bayrağına sarılı şehit cenazesi, evin önüne askerler tarafından taşındı. Şehit uzman çavuşun tabutuna sarılan eşi Ayşe Güngör ve kızları Miraç Güngör (15), Sonay Güngör (14) ile Ceylin Güngör'ün (9) feryatları yürekleri dağladı.

Ayşe Güngör, eşinin tabutu başında "Ben seni böyle göndermedim, Emin'im" diyerek, ağladı. Babasının tabutuna yakınları tarafından kaldırılarak yetişebilen minik Ceylin'in gözyaşları, rütbeli askerler dahil herkesi ağlattı. Oğlunun şehadet haberini aldığında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo olan anne Menendi Güngör de yoğun bakımdan çıkarılarak, cenaze törenine katıldı. Evin önünde dua edilip, helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi öğlen Acıpayam İlçesi'ne getirildi.

CENAZE NAMAZI MEYDANDA KILINDI

İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Afyonkarahisar İkmal Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçarslan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, askeri ve sivil erkan ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze töreni için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Cenazenin kılınacağı meydan bariyerlerle çevrildi. Polis arama noktalarında vatandaşları aradıktan sonra alana aldı.

EŞİ VE KIZLARI MEZARINA TOPRAK ATIP, SU DÖKTÜ

Kılınan namazın ardından Şehit Uzman Çavuş Güngör'ün askerlerin omzunda bir süre taşınan cenazesi Acıpayam Garnizon Şehitliği'ne götürüldü. Cenazeye katılan vatandaşlar, mezarlıkta bulunan top arabasının üzerine çıkarak ilginç görüntüler oluşturdu. Şehidin cenazesi toprağa verilmeden önce yüzü son eşi Ayşe Güngör'e gösterildi. Ardından cenazesi toprağa verildi.

Bu sırada ağlayan eşi Ayşe Güngör ile kızları Miraç, Sonay ve Ceylin Güngör'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit babası Ali Güngör'ün de üzgün olduğu görüldü. Şehidin kızları ve eşi tek tek mezara toprak attı, ardından da su döktü.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



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