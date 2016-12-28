Şehit kaymakamın eşinin paylaşımı yürekleri burktu

ADAPAZARI(Sakarya), () - ŞEHİT Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'ün sosyal medya hesabından oğlunun babasının mezarının başında çekilen fotoğrafını paylaşarak, duygu dolu sözler yazması yürekleri burktu.

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk sosyal medya hesabından Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki babasının mezarını ziyaret eden oğlu 3 yaşındaki Asım Eren'in fotoğrafını paylaştı. Ayşegül Safitürk, "Hala kulaklarımda baba oğul kahkahalarınız, neler oldu böyle, nedir bu acı, ızdırap, bu sükunet, kalanını cennetteki buluşmaya mı sakladınız" sözlerini paylaşması yürekleri burktu. Ayşegül Safitürk'ün paylaşımı çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



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