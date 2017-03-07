Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini kabul etmedi

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - PKK'nın makamına koyduğu bombayla şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk babası Asım Safitürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini geri çevirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sakarya'da partisinin spor salonunda düzenlediği toplantıya katılacak. Kılıçdaroğlu, Sakarya'da şehit ailelerini de ziyaret etmek istedi. Partinin yöneticileri şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Arifiye İlçesi'nde oturan ailesi ile görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermemesi üzerine Kaynarca İlçesi'nde şehit er Ömer Akkuş'un ailesinin ziyareti programa dahil edildi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, yerel yayın yapan bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini geri çevirdiğini söyledi. Asım Safitürk görüntülü açıklamasında, "Sen hayır diyorsun ondan sonra beni ziyarete geliyorsun. O nasıl olur. Hiç gelmesin. Referandumda evet oyu vereceğini söylerse kabul ederim" dedi.

CHP Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent konuyla ilgili olarak, "Ziyaretten birkaç gün önce program yaptığımızda şehidimizin babasının Umre'de olduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine de şehit evi ziyaretini Kaynarca'daki şehidimizin ailesi olarak programa aldık. Kabul edilmeme gibi bir durumdan bilgimiz yok" diye konuştu.

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