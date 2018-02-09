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Şehit'in babası gönüllü askerlik için başvurmuş

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay'ın, kendisine ait kamyonetle yük taşımacılığı yapan babası...

Şehit'in babası gönüllü askerlik için başvurmuş

ŞEHİDİN BABASI GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURU YAPMIŞ
Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay'ın, kendisine ait kamyonetle yük taşımacılığı yapan babası Erol Ağçay'ın Türk Silahlı Kuvvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bir süre önce gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve yakınları şehidin evine geldi. Yeğeninin şehit olduğunu öğrenerek eve gelen halası ise "Yavrum yavrum" diye feryat ederken baygınlık geçirdi. 112 Acil ekipleri şehidin halasına müdahalede bulundu. Vatandaşlar şehidin evinin karşısındaki Şehit Ali Atik Parkı ve evinin çevresinde toplandı.

Şehit İlker Ağçay, yarın Gebze'de düzenlenecek cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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