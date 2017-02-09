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Şehit eşini asker selamı ile uğurladı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen uzman çavuş 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın cenazesi memleketi Adana'da...

Şehit eşini asker selamı ile uğurladı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen uzman çavuş 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurladı. Kılıç'ın 3 aylık eşi Hasret Kılıç, şehidini asker selamı ile yolcu etti.
Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya getirilen 4 yıllık uzman çavuş şehit Gökhan Kılıç'ın cenazesi ilk olarak helallik alınması için Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Şehidin cenazesi daha sonra uğurlama törenin yapılacağı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Fadime Kılıç ve kardeşleri metanetli gözükmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tören mangası tarafından top arabasına kondu. Bu sırada şehidin 3 aylık eşi Hasret Kılıç ve bir yakını, asker selamı verdi. Daha sonra top arabasının üzerindeki tabuta sarılan Hasret Kılıç, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlıktaki, şehitlikte gözyaşları içinde toprağa verildi.

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