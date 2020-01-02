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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
TRABZON'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak...
GENEL 02.01.2020, 10:41
TRABZON'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün şehadetlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için, sosyal medyada binlerce takipçi paylaşım ve yorumlarda bulundu.
'İYİ DOĞDUN EREN'
Takipçiler, şehit Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını, 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak', "Yaşasaydı 18 yaşında bir delikanlı olacaktı. Doğumun ve şehadetin mübarek olsun Eren Bülbül', 'Bu vatanda Erenler bitmez!, Bu vatanda Er bitmez! İyi ki varsın, İyi ki doğdun Eren' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün şehadetlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için, sosyal medyada binlerce takipçi paylaşım ve yorumlarda bulundu.
'İYİ DOĞDUN EREN'
Takipçiler, şehit Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını, 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak', "Yaşasaydı 18 yaşında bir delikanlı olacaktı. Doğumun ve şehadetin mübarek olsun Eren Bülbül', 'Bu vatanda Erenler bitmez!, Bu vatanda Er bitmez! İyi ki varsın, İyi ki doğdun Eren' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.
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