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Şehit Er Baytekin, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Devrim DERİN- Fatih EMRAH ERDOĞAN/BALIKESİR, ()-HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı terösitlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in (21), memleketi Balıkesir'de gözyaşları arasında toprağa...

Şehit Er Baytekin, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Devrim DERİN- Fatih EMRAH ERDOĞAN/BALIKESİR, ()-HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı terösitlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in (21), memleketi Balıkesir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in cenazesi, Hakkari’deki törenin ardından dün gece uçakla memleketi Balıkesir’e getirildi. Şehidin naaşı, bugün Karesi ilçesi Toygar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne götürüldü. Burada şehidin annesi Kadriye, babası Zeki ve kardeşi Emirhan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Okunan duaların ardından helallik alındı.
Aynı zamanda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Baytekin’in yeğeni olan Şehit Orhan Faruk Baytekin için daha sonra tarihi Zağnos Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Balıkesirlilerin gözyaşlarına boğulduğu cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti il başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, partilerin milletvekili adayları ve şahidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Anne Kadriye Baytekin oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Beni şehit annesi yaptı. Oğlum peygamber efendimizin komşusu oldu. Bundan güzel şey var mı?” dedi. Cenaze töreni ve helallik alınması ardından Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin, Balıkesir Şehitliği'nde toprağa verildi.

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