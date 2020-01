Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

Güven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), () - DİYARBAKIR'da, 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında gözyaşlarıyla anıldı.

Diyarbakır'da, 24 Ocak 2001'de uğradığı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Hendek'te mezarı başında anıldı. Törene Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı ve çok sayıda protokol üyesi ile ilçe sakini katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, törende yaptığı konuşmada, "Güzel bir söz vardır; 'Bu dünyada herkes ölecektir, kimi toprak kimi gönüllere gömülecektir'. İşte şehidimiz toprağa değil gönüllere gömülmüştür. Allah kendine rahmet etsin, Allah kendinden razı olsun. Bizim kültürümüzde vatana sahip olmak canla beraberdir. Canını veremezsen vatana sahip olamazsın. Her birimiz, her vatan evladımız, bu vatan için canımızı her dem vermeye hazırız, her zaman da hazır olacağız" dedi.

Vali Nayir ise "Yüzyıllarca bu topraklar üzerinde bizler huzur içinde, özgürce yaşıyorsak ve mukaddesatımız güvence altında ise namusumuz emniyet altında ise bayraklarımız dalgalanabiliyor, minarelerimizde ezanlarımız okunabiliyorsa bunu şehitlerimize borçluyuz. Bu topraklar onların kanları ile kazanıldı, bugün bize emanet. Bizler bu şehitlerimizin hakkını ödemekten aciziz, millet olarak vefa duygularımızı onların şehadet yıl dönümleri ile beraber her an hissederek yaşatmak zorundayız. Bu toprakların onuru olan, gururu olan Ali Gaffar Okkan şehidimizi de bugün mezarı başında anıyor, Allah rahmet eylesin diyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında dua edilerek, kabrine karanfiller bırakıldı.