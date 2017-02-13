Şehit düştüğü yere mezar taşı kondu (2)

MEZARTAŞI KALDIRILDI

Bayraklı Adliye Sarayı'na saldırmak isteyen teröristleri, büyük bir kahramanlık gösterip canı pahasına engelleyen polis memuru Fetih Sekin'in şehit düştüğü yere bir yakını tarafından konan üzerinde 'Şehit polis Fetih Sekin -1973' yazılı mezartaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaldırıldı. Mezar taşının konması haberi üzerine Cumhuriyet Savcılığı, harekete geçti. Mezartaşı ve Türk bayrağı şehit Sekin'in meslektaşları tarafından bulunduğu yerden alındı ve daha once görev yatığı polis kulübesinin içine konuldu.

