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Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak

Hasan BOZBEY- Soner GÜLEZER/ORHANGAZİ (Bursa), GÖLCÜK (Kocaeli), () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, Gölcük...

Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak

Hasan BOZBEY- Soner GÜLEZER/ORHANGAZİ (Bursa), GÖLCÜK (Kocaeli), () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, Gölcük Depremi'nde ölen annesi Suzan Albayrak'ın yanına defnedilecek.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen 14 askerden, Özel Kuvvetler'de görevli Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın acı haberi, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde hemşire olan kardeşi Gamze Göktepe'ye bu sabaha karşı verildi. Gözyaşına boğulan Gamze Göktepe, eşi İsmail Göktepe ile birlikte, babasının oturduğu Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne gitmek üzere yola çıktı.
muhabirinin telefonla sorularını yanıtlayan İsmail Göktepe, "Acımız büyük. Konuşamıyorum. Şehidimiz Özel Kuvvetler'de görev yapıyordu. 1999'daki Gölcük Depremi'nde yaşamını yitiren kayınvaldemi Bursa Orhangazi'de toprağa vermiştik. Gölcük'te yaşayan kayınpederim de bizim yanımıza yerleşmeyi düşünüyordu. Şehidimizi de Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.
Evli ve 1 kız çocuğu babası olan şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesinin yarın Orhangazi'de askeri törenle toprağa verileceği belirtildi.
ANNESİ GÖLCÜK DEPREMİNDE CAN VERMİŞTİ
Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Şirinköy Mahallesi'nde oturan babası Hasan Albayrak'a ise şehadet haberini Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberi ile yıkılan Hasan Albayrak rahatsızlanırken, hazır bulunan 112 Acil ekibi müdahalede bulundu.
Şehit haberini alan komşuları eve gelirken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin Ankara'da olduğu, eşi ve çocuğunun oradan Bursa'ya geleceği belirtildi. Hasan Albayrak, yanına gelen kızı Gamze Göktepe ile birlikte, üzerinde Türk bayrağı bulunan Gölcük Belediyesi'ne ait araçla gelini ve torunun bulunduğu Ankara'ya götürüldü.
Şehidin annesi Suzan Albayrak'ın ise 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalarak öldüğü, cenazesinin de Bursa Orhangazi'de toprağa verildiği öğrenildi.

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