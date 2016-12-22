Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (3)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ BURSA'YA GELDİ Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak ile Uzman Çavuş Ferhat Demir’in cenazeleri akşam saatlerine askeri uçak ile Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Cenazeler...

Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (3)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ BURSA'YA GELDİ
Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak ile Uzman Çavuş Ferhat Demir’in cenazeleri akşam saatlerine askeri uçak ile Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Cenazeler burada şehitlerin yakınları, Yenişehir, Orhangazi kaymakam ve belediye başkanları, İznik Kaymakamı ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenelar Ahmet Hacıoğlu ile bürokratlar tarafından karşılandı.
Duaların okunmasından sonra Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi Orhangazi İlçesine götürülürken, Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi ise Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Şehit Binbaşı Bülent Albayrak yarın cuma namazının ardından Orhangazi İlçesi'nde Gazi Orhanbey Camii'nde, Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir ise Bursa'da yine cuma namazından sonra Merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Mihraplı Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55