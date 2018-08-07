Şehit bebeğin adı, Yüksekova'da yapılacak parkta yaşatılacak

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE Belediyesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yapacağı parka meclis kararı ile 'Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya' ismini verme kararı aldı.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ile kardeş belediye olan Düzce Belediyesi ilçeye şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin verileceği bir çocuk parkı yapılması kararı aldı. Düzce Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından gündeme getirilen öneri belediye meclis üyelerince kabul edildi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı açıklamada, "Hain terör örgütünün yapmış olduğu saldırıda bir bacımızı bir de bebeğimizi kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit bebeğimizin babası ile görüştüm. Kendisine baş sağlığı diledim. Bizden isteklerini sordum ve bebeğinin isminin bu parka konmasını istedi. Bizde seve seve bunu yapmaya hazırız. Düzce Belediyesi meclisindeki arkadaşlarımız ve Hakkari Belediyesi'ndeki arkadaşlarımızla görüştük. Ortak karar vardık. En kısa zamanda Hakkari'ye gideceğiz. Parkın yapımı için ekibimizi götüreceğiz. Şehit bebeğimizin isminin sonsuza kadar anılmasını istiyoruz. Ebedi olarak parkın isminin bu şekilde kalmasını istiyoruz. Hain terör örgütü kendisini göstermiştir ki bebekleri bile öldüren vahşi bir örgüttür. Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Askerimizin, polisimizin dağlarda mücadelesi devam ediyor. İnşallah bir daha terörden bahsetmeyeceğimiz günler göreceğiz" dedi.

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