Şehit babasından oğlunun silah arkadaşlarına ziyaret

KARS, ()-SURİYE’nin El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Karslı 27 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın babası Zeki Yekebağcı oğlunun silah arkadaşlarını ziyaret etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, geçen 23 Aralık günü memleketi Kars'ın Susuz İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Ömercan Yekebağcı'nın babası, oğlunun El Bab'a gitmeden önce görev yaptığı Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na ziyarete gitti. Şehit babası Zeki Yekebağcı, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ ve askeri personel tarafından karşılandı. Oğlu için kurulan taziye çadırındaki askerlerle sohbet eden Zeki Yekebağcı, "Sizler hepiniz benim evladım, benim Ömercanlarımsınız. Ben şehit babası olarak hepinize hakkımı helal ediyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Acılı baba oğlunun silah arkadaşlarını tek tek öperken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit babası Yekebağcı’nın ziyaretine, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray ile Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da eşlik etti. Taziye çadırında Susuz İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş, Sarıkamış Müftüsü Hayati Yelkovan tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için helva ikramında bulunuldu.

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