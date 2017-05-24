Şehit babasından ikinci şiir kitabı

ELAZIĞ'da 2006 yılında şehit düşen Jandarma Yarbay Alim Yılmaz'ın Muğla'da oturan babası emekli Jandarma Uzman Çavuş 79 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ikinci şiir kitabı 'Vatan ve Bayrak Aşkı'nı çıkardı.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken şehit olan oğlu Jandarma Yarbay Alim Yılmaz'ı 8 Nisan 2006 tarihinde toprağa veren emekli uzman çavuş baba Mehmet Yılmaz, 2015'de basılan ilk kitabı 'Acıların Babası'nın ardından ikinci kitabını piyasaya sundu. PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu oğlunu 11 yıl önce kaybeden Yılmaz, acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu anlatırken, 123 ayrı şiirden oluşan ikinci kitabı 'Vatan ve Bayrak Aşkı'nı bastırdı. Şiirlerinde kahramanlık, özlem, vatan sevgisi ve PKK'ya nefret temalarını işlediğini anlatan Mehmet Yılmaz, "Alim'i çok özlüyorum. Kendisiyle hep gurur duydum. Şehit olduğu günden bu yana acısı dinmiyor. Oğlumun şehit olmasının ardından bana garip bir ilham geldi. Sürekli şiir yazıyorum" dedi. Yılmaz, kendi imkanlarıyla 500 adet bastırdığı kitabını ücretsiz olarak dostlarına dağıttığını söyledi.Kitaba ismini veren, 11 kıtadan oluşan 'Vatan ve Bayrak Aşkı' şiirinin ilk dizeleri şöyle:"Annem beni büyüttü, bıyıkları burmalıAskere yolladı, saçları kınalı davullu zurnalıBize derler hep Osmanlı'nın torunlarıBiz bu vatanı ve bayrağı korumak için buradayız!Biraz önce toplandık, ant içtik bu vatanı koruyacağımızaGösterilen hedefe durmadan yürüyeceğimizeÖlümüne de olsa ileriye gidip dönmeyeceğimizeBu vatan toprağından kimseye taviz vermeyeceğimize!.."

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