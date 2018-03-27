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Şehit Aybüke öğretmenin annesinin sevinci

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybuke Yalçın’ın (23) annesi Zehra Yalçın, saldırıyı gerçekleştiren 'Agit' kod adlı teröristin...

Şehit Aybüke öğretmenin annesinin sevinci
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybuke Yalçın’ın (23) annesi Zehra Yalçın, saldırıyı gerçekleştiren 'Agit' kod adlı teröristin öldürülmesi haberiyle buruk sevinç yaşadı. Anne Zehra Yalçın, ''Allah devletimizden razı olsun. Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan Allah razı olsun. Bu habere çok çok sevindim'' dedi.
Batman'ın Sason ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Agit' kod adlı teröristin 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit eden terörist olması, Aybüke öğretmenin ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletti. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, kızı Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin öldürülmesini sevincini yaşadı. Zehra Yalçın yaptığı açıklamada, ''Olayın üzerinden bir tanesi gebermişti çok şükür ama biri yaşıyor deniliyordu. Bu zamana kadar yaşadığını bilmiyordum, ölmüştür diye düşünüyordum ama haberlerde söylenince çok mutlu oldum geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun. Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun. Mevlam esirgesin onları. Bu habere çok çok sevindim'' diye konuştu.
Aybüke öğretmenin 72 yaşındaki dedesi Ömer Gümüşçü ise, ''Bu haberi duyunca çok sevindim'' dedi.

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