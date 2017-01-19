Şehit ateşi, Nevşehir’e düştü

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesi Dicle Üniversitesi Kampus alanında pazartesi günü zırhlı polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Furkan Demir'in memleketi Nevşehir'e acı haber ulaştı.
Diyarbıkar'da 4 polisin şehit olduğu terör olayında ağır yaralı olarak ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nevşehirli yaralı polis memuru Furkan Demir, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün kurtarılamadı. Terör kurbanı polisin yakınlarının Diyarbakır’da olduğu belirtildi. Geçen yıl evlenen Furkan Demir'in 4 kardeşi olduğu belirtildi.
Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesi Dicle Üniversitesi Kampus alanında pazartesi günü zırhlı polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Furkan Demir'in memleketi Nevşehir'e acı haber ulaştı.