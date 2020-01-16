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Şehit ateşi Mersin'e düştü (2)
GENEL 16.01.2020, 23:48
ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Hakkari'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın cenazesi memleketi Mersin'e getirildi.
Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen şehit için dualar edildi. Bu sırada şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak hastanenin morguna konuldu. Şehit Kaplan'ın, yarın düzenlenecek tören ile Cuma namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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