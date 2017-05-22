Şehit ateşi Malatya’ya düştü

OSMANİYE'de PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in şehit olduğu haberini Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bindallı Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yeşilyurt Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz tarafından şahadet haberini babası 2 yıl önce vefat ettiği için amcasına söylendi. Haberi alan yakınları sinir krizleri ve baygınlıklar geçirirken, konvoy eşliğinde gelen 112 sağlık ekipleriyse hemen müdahale etti. 5 yıllık evli ve 4 yaşında kız çocuk babası olduğu belirtilen Uzman Çavuş Hasan Sevinç 6 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ifade edildi.Adıyaman doğumlu olan ancak, ailesinin Malatya’da yaşadığı belirtilen şehit için Osmaniye’de tören yapılacak. Tören ardından, Şehit düşen Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in yarın öğleleyin Malatya Şehir Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

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