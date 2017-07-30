Şehit ateşi Kütahya'ya düştü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız'ın memleketi Kütahya'da yakınları yasa boğuldu.

Olay, Hakkari- Van karayolunda güvenliği sağlamak için Çukurca İlçesi Testere Mevkii'nde konuşlanan birliklerde dün akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker 'bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığını' sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Semih Akyıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sözleşmeli er Akyıldız, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Hakkari'de tören düzenlenen şehit Akyıldız, memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Sabah erken saatlerde şehit asker Semih Akyıldız'ın Kütahya Koçak köyündeki ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan baba Ahmet Akyıldız ile annesi Ummuhan Akyıldız ve yakınları yasa boğuldu. Şehidin oturduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı. Şehit Semih Akyıldız'ın ağabeyi İsmail Akyıldız'ın Merzifon'da hava astsubayı olduğu öğrenildi. Şemih Akyıldız'ın 2015 yılında göreve başladığı ve asıl görev yeri İzmir Foca olduğu geçici görev ile Hakkari Çukurca İlçesi'ne gönderildiği belirtildi.

Şehit Semih Akyıldız yarın Kütahya Ulu Camii'nde öğleleyin düzenlenecek törenin ardından Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedilecek.



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