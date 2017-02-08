Şehit ateşi İzmir'e düştü

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'in Türk askerlerine düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden astsubay kıdemli çavuş 30 yaşındaki Yahya Efiloğlu'nun İzmir'deki baba ocağına ateş düştü. Baba Abdullah Efiloğlu, "Bir oğlum daha var, gerekirse onu da veririm. 55 yaşındayım, gerekirse ben de giderim. Oğlum gelince kız istemeye gidecektik" diye konuştu.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab bölgesinde ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu 15 asker ise yaralandı. Harekatın 169'uncu gününde şehit olan askerlerden Astsubay Yahya Efiloğlu'nun İzmir'in Karabağlar İlçesi Salih Omurtak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askerler verdi.

2'si kız 4 çocuk babası Abdullah Efiloğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Efiloğlu, "Bana böyle mi haber vereceklerdi oğlum. Geçen akşam konuştuk, 'baba yüzükleri hazırla Uşak'a gidip kız isteyeceğiz' dedi. En son konuştuğumuzda telefon çekmiyordu. Annen ceketine sarılıp ağlıyor yavrum. Böyle mi gelecektin, bana komutanlarını mı gönderdin oğlum" dedi.

"GEREKİRSE BEN DE GİDERİM"

Bir oğlunun daha olduğunu hatırlatan baba Abdullah Efiloğlu, "Gerekirse onu da gönderirim. Ben 55 yaşındayım gerekirse ben de giderim. 'Baba şehit olursam beni İzmir'de toprağa verin' derdi. Çocuğum gelince kız isteyip düğün yapacaktık. Nasip böyleymiş vatan sağ olsun" diye konuştu.

İnşaat ustası olan Abdullah Efiloğlu'nun zaman zaman çiğ köfte bayii olan küçük oğlu Muhammet Efiloğlu'na da yardım ettiği öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları, Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 Sokak'taki tek katlı eve koştu, ailenin acısını paylaştı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

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