Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı (Geniş haber) 

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () - ŞIRNAK Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın son yolculuğuna uğurlandı. 23 yaşında şehit olan Işık için Hadımköy Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Cenaze törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

ANNE AMBULANSLA GELDİ

Cenaze töreninde şehidin babasının Cengiz Işık gözyaşlarına boğulurken, annesi Hatice Işık ambulansla camiye getirildi. Şehidin cezaevinde bulunan kardeşi Hasan Işık da özel izinle cenaze törenine katıldı. Hasan Işık camiye geldiği sırada yakınları etrafında bir süre toplandı.

EL ELE SAF TUTTULAR

Cenaze namazı öncesinde şehidin babasının ve kardeşinin safta el ele namazı beklediği görüldü. Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Bu sıra cenazeye katılanlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı ve tekbir getirdi. Şehit Işık, Hadımköy Şehitliği'ne defnedildi.



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