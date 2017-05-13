Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tur midibüsü faciası: 23 ölü
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı (Geniş haber) 

Gülseli KENARLI -  İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () - ŞIRNAK Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın  son yolculuğuna uğurlandı. 23...

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı (Geniş haber) 

Gülseli KENARLI -  İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () - ŞIRNAK Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın  son yolculuğuna uğurlandı. 23 yaşında şehit olan Işık için Hadımköy Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Cenaze törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

ANNE AMBULANSLA GELDİ
Cenaze töreninde şehidin babasının Cengiz Işık gözyaşlarına boğulurken, annesi Hatice Işık ambulansla camiye getirildi. Şehidin cezaevinde bulunan kardeşi Hasan Işık da özel izinle cenaze törenine katıldı. Hasan Işık camiye geldiği sırada yakınları etrafında bir süre toplandı. 

EL ELE SAF TUTTULAR 
Cenaze namazı öncesinde şehidin babasının ve kardeşinin safta el ele namazı beklediği görüldü. Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Bu sıra cenazeye katılanlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı ve tekbir getirdi.  Şehit Işık, Hadımköy Şehitliği'ne defnedildi.  


(FOTOĞRAF) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246