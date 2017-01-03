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Şehit Astsubay Özüpek'in adı evinin sokağına verildi

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Astsubay Göktan Özüpek'in adı Kırklareli'de evinin bulunduğu sokağa verildi. Kırklareli...

Şehit Astsubay Özüpek'in adı evinin sokağına verildi

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Astsubay Göktan Özüpek'in adı Kırklareli'de evinin bulunduğu sokağa verildi.
Kırklareli Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısında, Kırklarelili şehit Astsubay Göktan Özüpek'in adının ailesinin yaşadığı evin sokağına verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kararın ardından konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, terörün artık son bulmasını istediklerini vurgulayarak şöyle dedi:
"Hiçbir vatan evladını vatan toprağına artık defnetmek istemiyoruz. Artık yeter. Kırklarelili Göktan kardeşimizin şehit olmasına kahrolduk. Biz kendisini koruyamadık. Ama ismini yaşatacağız. Bu kararımızı almadan önce kederli ailesi ile de görüştük. Kendileri de almak istediğimiz bu kararı kabul etti. Belediye Meclis toplantımızda aldığımız kararla evladımızın ismini evinin bulunduğu sokağa veriyoruz. Kararın oy birliği ile meclisimizden geçmesi bizi ayrıca mutlu etti."
RÖLYEFİ HAZIRLATILACAK
Kırklareli Belediyesi tarafından şehit astsubay Göktan Özüpek’in rölyefinin de hazırlatılacağı ve üzerinde özgeçmişinin yer alacağı belirtildi. Şehit astsubay Göktan Özüpek, geçen 23 Aralık günü Kırklareli'nde 20 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle  toprağa verilmişti.

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