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Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli dikildi

Ali KADI/NİĞDE, () - 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in, memleketi Niğde'de heykeli dikildi. Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan heykel, şehidin...

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli dikildi

Ali KADI/NİĞDE, () - 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in, memleketi Niğde'de heykeli dikildi.
Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan heykel, şehidin adını taşıyan Ömer Halisdemir Meydanı'nda dikildi. 2 ayda tamamlanan heykel, yıldız motifi üzerine yerleştirildi. Boyu 6 metre olan heykelin arkasında yer alan hilalde ise 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' yazıyor. Vinç yardımı ile bulunduğu yere dikilen heykele, Niğdeliler büyük ilgi gösterdi.

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