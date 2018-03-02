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Şehit Astsubay Koç'un cenazesi, memleketi Konya'da

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) cenazesi, askeri uçakla...

Şehit Astsubay Koç'un cenazesi, memleketi Konya'da

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı.
Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı. Astsubay Koç, dün, doğum gününden 1 gün sonra Afrin'in Bilal köyü mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu şehit Koç'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. 
Şehit Astsubay Koç'un cenazesini havalimanında, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, protokol üyeleri, babası Ahmet ile annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Baba Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Memleketi Konya'ya, yaklaşık 1,5 ay önce izne gelen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un bekar olduğu, daha önce de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçici görevde bulunduğu ve kısa süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.
Şehit Koç'un cenazesinin, ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası Konya Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

​FOTOĞRAFLI 

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