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Şehit Astsubay Koç'un cenazesi, memleketi Konya'da (2)

10 BİN KİŞİ UĞURLADI  Afrin'de şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra helallik için baba evine getirildi.  Şehit Koç'un cenazesini evin önünde yaklaşık...

Şehit Astsubay Koç'un cenazesi, memleketi Konya'da (2)

10 BİN KİŞİ UĞURLADI 
Afrin'de şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra helallik için baba evine getirildi. 
Şehit Koç'un cenazesini evin önünde yaklaşık 500 kişi ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Baba Ahmet, anne Fatma Zehra, kardeşleri, yakınları ve silah arkadaşları tabuta sarıldı. Şehit Koç'un cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki namazgaha getirildi. Şehit babası Ahmet Koç, burada da oğlunun tabutunu, musalla taşına kadar omuzunda taşıdı. Şehidin cenazesi  getirildiği sırada mezarlıkta temizlik çalışması yapan belediyede görevli kadın işçiler, şehidin cenazesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. 
Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Koç'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi. 
'ÖLÜM BİZE NE UZAK, BİZE NE YAKIN ÖLÜM' 
Şehit Koç, görevli olduğu İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı'ndaki silah arkadaşlarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na katılmadan önce Gaziantep de bulunan toplanma merkezinde 'ya konuşup şair Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiiri bölümünden 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' sözlerine okumuştu.

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