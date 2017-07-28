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Şehit astsubay İnce'nin ailesine şehadet belgesi verildi

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde geçen 8 Temmuz'da şehit olan jandarma astsubay üstçavuş Recep İnce’nin, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde oturan ailesine 'şehadet belgesi' verildi. Adıyaman...

Şehit astsubay İnce'nin ailesine şehadet belgesi verildi

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde geçen 8 Temmuz'da şehit olan jandarma astsubay üstçavuş Recep İnce’nin, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde oturan ailesine 'şehadet belgesi' verildi.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Bitlis'in Hizan İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan jandarma astsubay üstçavuş Recep İnce’nin ilçeye bağlı Köseceli Beldesi'nde oturan ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Vali Kalkancı, şehidin babası Osman İnce'ye şehadet belgesi verip “Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna şahadet şerbetini içen şehidimiz Recep İnce’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şehidimiz gidebileceği en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Şehitlerimizin en kutsal emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.

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