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Şehit Astsubay Hasan Çoban'ı, binlerce Burhaniyeli son yolculuğuna uğurladı

Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın...

Şehit Astsubay Hasan Çoban'ı, binlerce Burhaniyeli son yolculuğuna uğurladı

Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde toprağa verildi. Binlerce Burhaniyeli, şehidi son yolculuğuna uğurlamak için sokaklara döküldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekatının 185'inci günü olan dün El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi bugün Gaziantep'te yapılan törenin ardından uçakla Balıkesir'e getirildi.
Ailenin üç çocuğundan en büyüğü olan, beş yıllık astsubay Hasan Çoban'ın cenazesi Kocaseyit Havalimanı'nda askeri manga eşliğinde karşılandı. Şehidin babası İbrahim Çoban, annesi Arife Çoban, kardeşleri Mustafa ve Müşerref Çoban ile Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da karşılamada hazır bulundu. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin bayrağa sarılı tabutu cenaze aracına konulurken annesi Arife Çoban, gözyaşını tutamadı.
Şehit Astsubay Çoban'ın cenazesi, Burhaniye'ye getirilince ilk olarak helallik alınmak üzere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, Türk bayraklarıyla donatılan baba ocağına getirildi. Büyük bir kalabalığın toplandığı baba evi önüne kurulan taziye çadırında başsağlığı dilekleri kabul edilirken, cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Arife Çoban gözyaşlarına boğuldu. Kardeşleri Mustafa Çoban ve Müşerref Çoban, ağabeyleri şehit Astsubay Hasan Çoban'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin babası İbrahim Çoban, annesi Arife Çoban ayakta durmakta güçlük çekince askerler yardımcı oldu.
Şehit Astsubay Hasan Çoban'ın cenazesi buradan namazın kılınacağı Koca Cami'ye getirilirken, annesi ambulansta, babası da askeri araçta konvoyu takip etti. Yol boyunca toplanan binlerce Burhaniyeli cenaze namazının kılınacağı camiyi doldurdu.
Koca Cami'de kılınan namazın ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban, ilçedeki Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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