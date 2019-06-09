Şehit astsubay Harmankaya, gözyaşları arasında toprağa verildi

NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken düşüp ayağı kırılan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden askeri helikopterden, halatla bölgeye inerken düşüp şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya için , memleketi İzmir'de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne getirilen şehit askerin cenaze aracına çıkan annesi Nuran Harmankaya'nın, "Oğlum, ben geldim kalk" sözleri yakınlarını, komşularını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Şehit askerin cenazesi daha sonra götürüldüğü camide kılınan namazdan sonra Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.Şehit Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi, görev yaptığı Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e uğurlandı. İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na inen uçaktan alınan cenaze, cenaze aracıyla son kez Çiğli EVKA 6'da bulunan baba evine götürüldü. Şehit Uğur Görkem Harmankaya için dua edildi, helallik alındı.ŞEHİT ANNESİ: OĞLUM, BEN GELDİM, KALKŞehidin eşi Gamze Harmankaya ile diğer yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze aracının üzerine çıkan anne Nuran Harmankaya, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kapanarak gözyaşı döktü. Anne Harmankaya'nın, "Oğlum, ben geldim kalk" sözleri şehidin yakınlarını, komşularını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Şehit astsubayın cenazesi daha sonra Karışyaka Bostanlı Beşikcioğlu Camisi'ne götürüldü. Burada yine şehit askerin tabutu başında ağlayan anne Nuran Harmankaya, görüntülerinin alınmamasını istedi. Baygınlık geçiren şehit askerin eşi Gamze Harmankaya, cami içerindeki bir bölüme alındı, kendisine sağlık ekipleri müdahalede bulundu.TOPRAĞA VERİLDİŞehit Uğur Görkem Harmankaya için yapılan törende eşi Gamze Harmankaya, baba Davut Harmankaya, anne Nuran Harmankaya, kız kardeşi Gizem Erdiliballı, taziyeleri kabul etti. Acılı aileyi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP milletvekilleri Bedri Sertel, Murat Bakan, Kani Beko, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile çok sayıda üst rütbeli asker, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın tabutunu, silah arkadaşları omuzladı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin tabutu, daha sonra tören birliğinin geçişi için top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından ailesi ve cenazeye katılanlar, saygı yürüyüşü yaptı. Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'ne götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

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