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Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak
GENEL 17.01.2020, 19:32
Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,()-Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Parkın açılış törenine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.
(FOTOĞRAF)
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