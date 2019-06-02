Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Şehit Astsubay Ercan Sanca, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın (30) cenazesi, memleketi Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Çukurca'nın...

Şehit Astsubay Ercan Sanca, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın (30) cenazesi, memleketi Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çukurca'nın Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34' operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından öğle saatlerinde hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Şehidin cenazesi yetkililer ve ailesi tarafından karşılandı.
Bekar olan ve 10 kardeşten 6'ncısı olduğu öğrenilen Şehit Ercan Sanca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile şehidin babası Muharrem Sanca, annesi Makbule Sanca, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin annesi Makbule Sanca güçlükle ayakta durabildi, kız kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328