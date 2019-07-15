Şehit astsubay Cengiz Tokur, Ankara'da toprağa verildi / Fotoğraflar
15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
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